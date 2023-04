Altro duro test stasera per l’Amen di Evangelisti

Vigilia di Pasqua con una nuova sfida al palasport Estra per l’Amen Sba. Gli amaranto di Evangelisti proveranno a stoppare il Castelfiorentino che sta lottando per salire in serie B. Oggi alle ore 19 gli arbitri Montano di Siena e Nocchi di Vicopisano alzeranno la palla a due tra Amen e Manetti Castelfiorentino per il terz’ultimo turno di stagione della serie C Gold. Gli aretini sono reduci da una bella affermazione contro Valdisieve, ma oggi hanno un test durissimo. Castelfiorentino domenica scorsa ha letteralmente abbattuto il Prato confermandosi al terzo posto in classifica ad un passo dalla promozione diretta in serie B anche considerato lo scontro diretto ancora da giocare tra Prato e Legnaia che affiancano i castellani in classifica.

Castelfiorentino è stata bersagliata dagli infortuni nella fase centrale della stagione e non è riuscita ad esprimersi per tutte le proprie potenzialità, ma ora coach Angiolini può contare sul secondo attacco del girone con ben cinque giocatori che vanno oltre la doppia cifra di realizzazione, Pucci, Belli, Nepi, Cantagalli e Scali. Evangelisti potrà contare anche su Terrosi assente nell’ultimo impegno contro Valdisieve.