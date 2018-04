Poppi (Arezzo) , 25 aprile 2018 - Ben 40 golfisti under 16, provenienti da tutto il centro Italia e dall'Emilia Romagna, si sono ritrovati sul campo del Casentino Golf Club Arezzo di Poppi per la seconda tappa del Pinocchio sul Green, circuito nazionale giunto alla diciassettesima edizione e organizzato dal Comitato regionale toscano della Federgolf.

Il tredicenne Leonardo Giuliattini, formatosi al Casentino e dal 2018 tesserato per il Circolo del Golf Ugolino Firenze, ha dato un'altra dimostrazione della sua forza in questa gara medal (la formula usata anche dai professionisti, che somma tutti i colpi tirati per completare il percorso di 18 buche). Dopo aver vinto la prima tappa a Montecatini con uno score eccezionale di 73 (+1), a Poppi Giuliattini ha fatto il bis con 75 colpi (+3), un altro risultato di prim'ordine che gli consente di abbassare ulteriormente il suo handicap di gioco. Al secondo posto, staccato di due colpi, Giovanni Leone (Miglianico) e terzo Manuel Loffredo (Faenza Cicogne) sempre con 77. Riccardo Zuckermann (Ugolino) è stato il primo classificato nella categoria Pulcini (under 14) con 82, Leonardo Baldacci (Pavoniere) ha vinto il premio come miglior Baby (under 12) con 88 ed Elia Ricotti (Quarrata) è stato il primo classificato nel netto (classifica depurata dai colpi dell'handicap).

Vanessa Martusciello (Pavoniere) ha vinto il torneo femminile con 88 colpi, Matilde Andreozzi (Alisei Pietrasanta) si è classificata prima fra le Baby (101) e Allegra Lippini (Ugolino) ha vinto il netto con 71.

La splendida giornata di gare è stata seguita dai giudici arbitri Sergio Andreini Butini e Giuliano Giovannini, responsabile dell'attività giovanile della Federgolf Toscana, coadiuvati dal direttore sportiovo del Casentino Luca Alterini e da Manola Neri, responsabile del circuito Pinocchietto sul Green.

Simone Nozzoli