Rigutino (Arezzo), 8 ottobre 2018 - Due gli aspetti che hanno caratterizzato il Giro delle Valli Aretine-Trofeo Butintoro a Rigutino. Diamo subito la precedenza al vincitore, David Sebastian Kajamini, brillantissimo e straordinario nella sua impresa, che si è imposto dopo una fuga solitaria di quasi 50 chilometri. Ma la notizia del giorno arriva prima della partenza della corsa aretina, quando al ritrovo di Rigutino vengono disposti dal Commissario Internazionale Gianluca Crocetti di Pontremoli, i controlli sulle biciclette contro la frode tecnologica.

E’ stata la prima volta in assoluto in una gara regionale che si sono svolti questi controlli. Lo ha disposto la Federazione Ciclistica Italiana. “Abbiamo chiesto all’Unione Ciclistica Internazionale - ci ha detto per telefono il presidente Renato Di Rocco -, la disponibilità dei tablet per effettuare questo tipo di controllo. Una richiesta apprezzata e la risposta è stata prontamente positiva. D’altra parte e lo ripetiamo ancora – conclude Di Rocco – il compito della Federazione è quello di prevenire e quindi come avviene per i controlli medici, ripeteremo ancora questo tipo di controllo che mi risulta sia stato particolarmente apprezzato in occasione della gara toscana che è stata una novità in assoluto da parte della Federazione tra l’altro in una gara regionale”.