Alga organizza tre giorni di gare a Castelsecco

Due giornate ricche di gare per tutte le età allo stadio di atletica "Tenti". Domani e martedì 25 aprile sono in programma una serie di manifestazioni organizzate dall’Alga Atletica Arezzo che coinvolgeranno centinaia di atleti dai più grandi degli assoluti ai più piccoli dei pulcini con un confronto nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. I principali riflettori saranno orientati verso il Meeting Assoluto su pista in calendario per la festa della Liberazione che, dalle prime prove di getto del peso e salto triplo fino alle ultime con le staffette, configurerà una gara di alto livello agonistico con protagonisti da tutto il centro Italia.

Questa competizione vedrà la presenza anche di atleti del vivaio dell’Alga Atletica Arezzo che, sostenuti dal sostegno del oro pubblico, avranno l’occasione di misurarsi contro avversari più esperti. Il 23 aprile, invece, si svilupperà tra più manifestazioni che permetteranno di vivere una vera e propria festa dell’atletica leggera giovanile.