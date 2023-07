Alga, Gavagni in oro supera se stesso

Un salto da record per Nicholas Gavagni al meeting "Città di Pistoia" per le rappresentative regionali della categoria allievi. L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha indossato la maglia della Toscana e nel salto in lungo ha registrato l’ottima prestazione di 7.45 metri che è valsa la medaglia d’oro. Questo risultato configura un ulteriore passo in avanti rispetto ai 7.40 metri con cui Gavagni aveva conquistato pochi giorni prima l’argento ai campionati italiani allievi raggiungendo la misura minima per partecipare ai campionati europei under 20 e siglando il nuovo record regionale con uno tra i migliori salti nel panorama internazionale. Il valore della prestazione dell’aretino, nato nel 2006, è stato confermato dalla premiazione come miglior risultato tecnico.