Alberoro in anticipo: trasferta a Pienza

Giornata ricca di anticipi in Promozione dove nel girone C figurano due club aretini impegnati in questo antipasto del quinto turno. Il Lucignano, reduce dal pari contro la corazzata Sansovino, attende tra le mura amiche alle 15,30 il Montalcino. Gli amaranto cercano la prima vittoria stagionale dopo i passi in avanti mostrati da Vasseur e compagni dell’ultima trasferta. Intanto l’Alberoro andrà a fare visita al Pienza. Partita che per gli uomini del tecnico Bernacchia assume i connostati di un possibile trampolino di lancio. Vincere oggi, contro la terzultima della classe, potrebbe valere infatti per Bastianelli e gli altri rossoblù l’accesso, seppur per alcune ore, nelle zone alte della graduatoria del girone C, almeno in attesa del quadro che si completerà nella giornata di domani con le altre partite del campionato di Promozione.