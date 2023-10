Al via i campionati delle squadre giovanili della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 17 ottobre 2023 – Conto alla rovescia per il debutto stagionale delle squadre giovanili della Scuola Basket Arezzo.

Le prime date segnate sul calendario sono mercoledì 18 ottobre quando prenderà il via il campionato regionale che vedrà impegnata l’Under17 Rosini contro il Sancat Firenze e venerdì 20 ottobre quando l’Under15 Rosini ospiterà lo Sport Pisa IES, poi nelle settimane successive torneranno in campo tutte le altre undici formazioni giovanili della società aretina.

Le varie squadre maschili aggregheranno circa duecento cestisti di diverse età che saranno chiamati a dar seguito agli ottimi risultati raggiunti nella stagione 2022-2023 quando la Sba è riuscita nell’impresa di restare fino all’ultimo in corsa per la vittoria di ben cinque titoli toscani nelle varie categorie dall’Under13 all’Under19.

Il livello d’eccellenza del vivaio è testimoniato dalla presenza di ben tre formazioni nei massimi campionati giovanili Gold dove saranno impegnate l’Under19 Amen di Umberto Vezzosi, l’Under17 Rosini di Mirko Pasquinuzzi e l’Under15 Rosini di Umberto Vezzosi, poi particolari attenzioni saranno orientate verso l’Under14 che militerà nel più importante torneo regionale d’Elite.

La Sba schiererà quattro squadre nei campionati Silver con l’Under19 Amen di Erik Maccanti, con l’Under17 Tecnoil di Marco Tavanti con Fabio Ciofini, con l’Under17 Chimet di Mirko Pasquinuzzi e con l’Under15 Galvar di Stefano Biancucci che avranno modo di confrontarsi e di crescere con i coetanei del resto della regione.

Le emozioni dei primi tornei regionali saranno vissute dai bambini del 2011 che, dopo l’esperienza nel minibasket Nova Verta, sono stati divisi in due gruppi Under13 allenati da Marco Evangelisti e Erik Maccanti, infine a chiudere il prospetto del settore giovanile sarà l’Under14 CSI di Erik Maccanti.

La Sba ha rinnovato anche il progetto “Scuola Basket” che propone un percorso di avviamento allo sport rivolto ai nati tra il 2007 e il 2011 con un programma specifico per permettere di muovere i primi passi sul parquet in un contesto preagonistico e non competitivo, con una squadra guidata da Tommaso Cassi che disputerà i campionati CSI dopo aver acquisito i fondamenti della disciplina.

«La scorsa stagione abbiamo raggiunto risultati particolarmente entusiasmanti - commenta Vezzosi, responsabile del settore giovanile, - dunque proveremo a dare seguito a questo percorso con tante squadre competitive che sono state allestite con l’obiettivo di permettere a ogni cestista di crescere e di maturare esperienze».