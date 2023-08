Addio campione: il ciclismo piange Mealli Maglia rosa al Giro, vinse anche il tricolore

di Giorgio Grassi

L’ultimo traguardo del campione. Bruno Mealli è morto ieri mattina nella sua abitazione di Malva, vicino Terranuova. Aveva 87 anni. Insieme a Franco Chioccioli è stato il più grande corridore della provincia, unico professionista campione d’Italia. Persona saggia, semplice, umile e affabile. Come campione ciclista era un passista veloce, caparbio in corsa. Lavorava in silenzio, ma con una determinazione impressionante, che sprigionava nelle gare. Bruno Mealli a soli 13 anni, scendeva da Malva con una bici normale per lavorare dal meccanico Bianchini a San Giovanni.

Nel lavoro era molto serio ed attento. Ma il ciclismo era il suo amore, derivatogli dal capostipite dei Mealli ciclisti, il padre Adalino, ex rivale di Gino Bartali. A 17 anni debuttò negli Allievi e poi nei dilettanti dove vinse 37 corse. Ha vinto in carriera di 16 anni, 63 gare, di cui 17 da professionista. Fra le sue vittorie annotiamo il Giro del Lazio, dell’Emilia e Romagna (qui il titolo di campione Italiano). Nel 1963 indossò la maglia tricolore. Ha corso 9 giri d’Italia ed in quello del 1965 rivestì la maglia rosa per 5 giorni, toltagli nella crono di Catania da Vittorio Adorni. Fra i suoi successi due Giri del Lazio (1961 e 1964), il Giro dell’Emilia 1962, il Giro di Romagna nel 1963 e 1967, il Gp Camaiore 1966, il trofeo Cougnet 1965. Azzurro ai mondiali di Sallanches 1964 e Lasarte 1965 dove giunse dodicesimo.

Bruno Mealli, appesa la bici al chiodo, ha svolto la professione di ufficiale postale di Malva-Persignano. Il campione sulla sua carriera da professionista ha sempre ammesso, ma con serenità che la corsa del Lazio del 1961 fu la più bella, il giorno più nero al Giro d’Italia del 1966 a Napoli, quando fu battuto in volata da Marino Basso. Il ricordo più brutto al Giro del 1964, quando giunti al traguardo di Diano Marina, non gli venne assegnata la vittoria che meritava, e non poté vestire la maglia rosa.

Per il suo temperamento conciliante ed affabile è stato sempre ben voluto dai suoi compagni corridori, ed anche nella vita del dopo ciclismo. Bruno ha ricoperto la carica di presidente dell’ Associazione Azzurri d’Italia della provincia di Arezzo. Nell’ultima gara della Coppa Ciuffenna è stato premiato per la sua bella carriera, ed a sua volta lui aveva consegnato alcuni premi ai corridori.

Aveva perso una figlia giovane, un dolore fortissimo, ma Bruno e la moglie avevano trovato la forza per andare avanti.

La salma di Mealli è esposta nella chiesetta dell’ospedale di Terranuova. Il rito funebre avrà luogo nella chiesa di Castelfranco domani mattina alle ore 10, la quale poi sarà tumulata nella cappella della famiglia Mealli nel locale cimitero.