Addio a Mealli: Folla di Gente e Ricordi a Castelfranco

Ultimo saluto ieri al campione Bruno Mealli. Il rito religioso si è tenuto nella chiesa di San Tommaso a Castelfranco di Sopra. Nonostante la pioggia, tanta gente ha partecipato alle esequie, rendendo omaggio al compaesano, all’amico, al campione. Ha celebrato la messa don Domenico Maria Grandi, che nella sua omelia ha ricordato il personaggio, esaltandone la figura di uomo ed atleta, la serietà nella professione e nella vita. Mealli ha vestito la maglia tricolore dei prof, grazie alla vittoria di Lugo di Romagna (1963), e per ben cinque giorni ha indossato la maglia rosa al Giro d’Italia(1965). A rendere l’estremo saluto al campione sono intervenuti Rinaldo Nocentini, ex maglia gialla al Tour de France 2009, Marcello Mugnaini (grande vittoria nel tappone pirenaico Pau-Luchon al Tour 1966), Roberto Poggiali, Ledo Bonatti, Graziano Capanni, Enzo Ragnini, Amerigo Sarri, padre di Maurizio tecnico della Lazio e grande estimatore e tifoso di Mealli e tanti altri personaggi del mondo del ciclismo. Bruno era stato provato da un grande dolore per la morte della figlia in un incidente stradale. A ricordarlo il cugino Ercole Mealli, ex professionista: "Con Bruno se ne va il quarto ciclista della nostra dinastia. Era un bravissimo uomo e un vero campione".

Giorgio Grassi