Abbonamenti, i prezzi restano inalterati

L’Arezzo non perde tempo e manda subito un messaggio forte ai propri tifosi più fedeli: dopo un confronto tra vertici societari e Orgoglio Amaranto, infatti, è stato deciso per la prossima serie C di mantenere inalterati i prezzi degli abbonamenti per quei tifosi già abbonati (in qualsiasi settore) in questo campionato di serie D. La tessera stagionale permetterà di assistere a 17 partite interne di campionato, mentre per le due gare rimanenti al Comunale verrà indetta la "Giornata Amaranto".

La decisione, si legge nel comunicato "è nata in virtù del supporto che fin dal primo giorno di allenamento ha visto la Curva Minghelli e la piazza aretina sostenere e spingere il Cavallino in ogni partita.