A Tortona la BC Servizi Arezzo piazza il primo colpo esterno della seconda fase

Arezzo, 3 marzo 2025 – Blitz esterno della BC Servizi Arezzo nella terza giornata del PlayIn Gold di Serie B, la formazione amaranto è riuscita ad avere la meglio sulla Gulliver Derthona ottimizzando al massimo una serata non ottimale a livello realizzativo.

La SBA si è presentata in Piemonte con Buzzone in non perfette condizioni fisiche ed il quintetto aretino ha subito l'inizio determinato dei padroni di casa 6-0), solo verso il finire del primo quarto la BC Servizi è venuta fuori ribaltando l'inerzia dei locali e chiudendo i primi dieci minuti di gioco avanti 18-15.

Nel secondo tempino la squadra di coach Fioravanti opera il break che risulterà decisivo, gli aretini infatti arrivano sul +15 dopo due triple di Dal Pos grazie ad un break di 14-0 che i time out di coach Ansaloni non sono riusciti a limitare.

Al riposo la BC Servizi si è portata con 13 lunghezze di vantaggio (26-39), divario che gli amaranto hanno gestito nella seconda parte di gara non consentendo a Tortona la rimonta.

Nonostante le basse percentuali di realizzazione la SBA è attenta in difesa ed ha tenuto a rimbalzo difensivo mantenendo così il proprio vantaggio oltre la doppia cifra sulla terza sirena (35-50) ed anche al quarantesimo (48-60).

Per la BC Servizi è la terza vittoria lontano dal Palasport Estra risultato che permette agli amaranto di rimanere in piena lotta per un posto ai PlayOff, Sabato prossimo anticipo casalingo contro la Pallacanestro Pavia con palla a due fissata alle ore 21 per una partita che si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto.

Gulliver Supermercati Derthona – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 48-60

Parziali: 15-18, 26-39, 35-50

Gulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 4, Lisini 2, Albertinazzi, Borasi ne, Korlatovic 8, Aprile 2 (6 reb), Brizzi 2, Bellinaso 1, Di Meo 15, Josovic 6, Cissè 8. All. Ansaloni, Ass. Fanaletti e Censurini. BC Servizi: Toia 9, Nica ne, Iannicelli 4, Dal Pos 11, Buzzone 14, Lemmi 9, Prenga 4, Vagnuzzi, Kader 3, Bischetti 6. All. Fioravanti Ass.Liberto