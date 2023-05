A San Zeno saltano le nuove leve: fine settimana con oltre seicento cavalli

Un altro weekend di gare all’Arezzo International Horse. Fino a domenica pomeriggio sfide sugli ostacoli per un concorso nazionale e per il Progetto Sport e Coppa Toscana. Al via 620 cavalli. Diversi concorrenti seniores per il nazionale e tantissimi giovani cavalieri per gli altri eventi. Domenica pomeriggio ci sarà la gara più attesa e spettacolare, ovvero il Gran Premio con ostacoli più alti e concorrenti più esperti.

"Dopo tanti weekend dedicati ai big dell’equitazione - dice Riccardo Boricchi, patron dell’Arezzo International Horse - adesso diamo spazio alle giovani leve. In particolare quelle toscane che si misurano nel Progetto Sport e nella Coppa.

Un concorso che svolge anche la funzione di preparazione per i Campionati Toscani, dove verranno assegnati i titoli del 2023".

Ormai la sfida è alle porte. Dal 1° al 4 giugno infatti negli impianti di San Zeno si terranno i Campionati toscani di salto ostacoli che vedranno in lizza cavalieri e amazzoni di ogni età, dai bambini in sella ai pony fino a cavalieri più esperti. Professionisti e amatori che si daranno battaglia nelle numerose categorie.

E dopo i Campionati Toscani l’Arezzo International Horse non va certo in vacanza e in piena estate ospita l’appuntamento più atteso dai giovanissimi. Dal 26 al 29 luglio ci saranno le Ponyadi, una specie di olimpiade per bambini in sella a pony nelle più svariate discipline equestri: dal salto ostacoli, al dressage, all’endurance, al volteggio, agli attacchi, ai pony games, al reining. E ogni binomio gareggerà con i colori della propria regione.

So.Fa.