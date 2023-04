A San Leolino e alla Penna due corse per big

Due importanti corse per ciclisti dilettanti (totale iscritti 263), Juniores a San Leolino di Bucine, e Under 23 ed Elite nella frazione della Penna di Terranuova. La prima per Juniores si terrà domenica 30 aprile a San Leolino, dove sono iscritti 101 atleti, la seconda lunedì Primo Maggio alla Penna con 162 corridori. Due gare che hanno offerto sempre grande interesse e spettacolo. Il Gp San Leolino è denominato anche "ciclisti in bianco e nero", per le caratteristiche del percorso su strade in asfalto e vari lunghi tratti di sterrato. Organizzano la Project Cyling, il Comitato e la Pro Loco San Leolino, il Gs Valdarno, l’Olimpia Valdarno e la Fracor Internationale Levane-Bucine. Percorso Juniores lungo km 110. Arrivo in salita. Alla Coppa Penna il percorso misura km 144,400 e presenta un finale con grosse difficoltà per la salita di Casamona-Faeto, a quota 612 metri sul Pratomagno, e 10 km di discesa tecnica.

Giorgio Grassi