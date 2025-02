A Lucca una sconfitta dolcissima per la BC Servizi Arezzo

Arezzo, 4 febbraio 2025 – La BC Servizi Arezzo viene sconfitta di strettissima misura nella sfida del PalaTagliate dal Baskeball Club Lucca, ma può festeggiare comunque l’accesso alla Poule Promozione del campionato di Serie B e la salvezza diretta al termine della prima fase di stagione.

Gli amaranto si sono presentati a quest’ultima partita con l’obiettivo di portare a casa la vittoria e prendersi il quinto posto senza dover aspettare i risultati dagli altri campi. I padroni di casa partono subito decisi prendendosi un primo mini vantaggio sul 10-4 poi diventato 13-6 su una tripla di Del Debbio.

La BC Servizi tiene duro e si porta anche in vantaggio a fine primo quarto (22-20) grazie ad una tripla di Toia che comincia a trascinare i compagni, la partita prosegue in equilibrio anche se i ragazzi di coach Fioravanti cavalcano un buon momento toccando prima il +9 (29-20) con un canestro dalla lunga distanza di Lemmi poi sul 28-32 ma le percentuali di realizzazione ed alcune palle perse fanno rientrare Lucca con le iniziative di Landucci e Trentin.

All'intervallo padroni di casa avanti 39-37. Al rientro dagli spogliatoi non cambia la trama della partita che scorre via sui piani dell'equilibrio, con la BC Servizi che cerca di dare uno strappo ma viene puntualmente ripresa da Lucca tanto che a fine terzo quarto la partita è in perfetta parità (61-61).

Si arriva così ai dieci minuti finali che decidono la gara, le percentuali al tiro da fuori della squadra di casa si alzano rispetto alla prima parte della sfida, Barsanti e Del Debbio puniscono la difesa aretina che accusa uno sbandamento anche concedendo alcuni rimbalzi offensivi subito convertiti in canestri dal quintetto di coach Olivieri.

Dopo una tripla di Trentin Lucca è volata sul 79-70, sembra finita ma capitan Toia non ci sta e ispira la rimonta amaranto portandosi dietro i compagni. Un tiro da tre punti di Buzzone vale il -1 (79-78 a 1'25” dalla fine), poi Dubois segna dalla lunga distanza subito replicato ancora da Toia che completa il suo momento magico con un recupero difensivo ed una penetrazione che vale il sorpasso della BC Servizi a 20 secondi dalla fine (82-83).

I padroni di casa sfruttano al meglio il loro ultimo possesso con Dubois che pesca libero sotto canestro Simonetti che appoggia il canestro del contro sorpasso a sei secondi dalla fine (84-83). Dopo un time out di coach Fioravanti la SBA rimette in attacco e riesce a trovare un tiro con Toia sulla sirena con la palla che però si ferma sul ferro con Lucca che si trova una vittoria in volata.

La delusione in casa amaranto dura solo qualche istante, giusto il tempo per conoscere il risultato finale di Siena dove il Costone battendo la Mens Sana lascia la BC Servizi al sesto posto, piazzamento utile per l'accesso alla Poule Promozione, un risultato straordinario per la società e la squadra amaranto che migliorano il sesto posto della scorsa stagione e dal weekend 15/16 Febbraio potrà iniziare la seconda fase che qualifica 8 squadre ai PlayOff.