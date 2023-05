A Brolio la corsa dedicata a Bennati

Si corre domenica a Brolio, in Valdichiana, il 21esimo trofeo Fans Club Daniele Bennati, valevole anche come primo trofeo Strade Bianche di Brolio. La gara ciclistica è riservata alla categoria juniores ed è organizzata dalla Valdarno Project, dal Fans Club Bennati diretto da Licio Giovacchini, dal circolo Arci di Brolio, nel comune di Castiglion Fiorentino. Partenza alle ore 14,30. Il percorso prevede un circuito di 17,3 chilometri da ripetere sette volte con un primo tratto di strada bianca di 2 chilometri e un altro di 700 metri. In totale la corsa misura 121 chilometri. Prevista una buona partecipazione di atleti juniores. Direttori di corsa Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.