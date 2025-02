Inchiesta Keu. Alleanza per Bucine e Coraggio Italia: "Il Sindaco non parla?"

Arezzo, 02 ottobre 2021 - “Apprendiamo dai giornali delle avvenute conferme, da parte degli agenti della Dda fiorentina, del ritrovamento di inquinanti pericolosi come Keu ed arsenico in due diversi siti del territorio comunale; ci chiediamo come sia possibile che il sindaco Benini nella seduta del consiglio comunale del 28 settembre nulla abbia detto nelle comunicazioni istituzionali su questa orrenda vicenda, non informando né i consiglieri comunali, né di conseguenza la cittadinanza”. Lo ha detto il gruppo Alleanza per Bucine, in merito ad una vicenda molto delicata, per la quale è stata presentata un’interrogazione ad hoc. Sono stati chiesti chiarimenti sulla situazione connessa al pericolo ambientale in primis, ed anche sul cantiere residenziale nel centro del capoluogo. “Un silenzio assordante ed uno vero e proprio schiaffo alle istituzioni locali e non solo ai consiglieri di opposizione, ma anche alla maggioranza stessa ed a tutta la cittadinanza – ha aggiunto il gruppo di opposizione – . Ciò dimostra il modo privatistico di gestire la cosa pubblica e la totale mancanza di rispetto e del senso istituzionale. Allo stesso tempo, ci stupisce il silenzio assordante del Partito Democratico di Bucine, che proprio la settimana scorsa manifestava la sua attenzione ai problemi ambientali legati agli allevamenti intensivi e poi però è silente su una vera e propria bomba ecologica nel centro del capoluogo, dopo anni di lassismo legati all’ex stabilimento della Toscana Tabacchi di Ambra: un sentimento ecologista che definiremmo a dir poco a corrente alternata. Chissà che questo silenzio non dimostri che qualcuno, anche a sinistra, inizi a stancarsi ed a non digerire più il Sindaco Benini e le sue truppe sempre più esigue”, ha concluso Alleanza per Bucine.

Sulla vicenda è intervenuto anche il neo partito Coraggio Italia, con i deputati valdarnesi del gruppo parlamentare Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore. “Da anni – hanno sottolineato – abbiamo posto la lente di ingrandimento sulle possibili infiltrazioni mafiose in Toscana, legate al mondo dei rifiuti. Oggi, alla luce anche delle ultime notizie, emerge uno scenario inquietante ed in particolare preoccupa la situazione di rischio ambientale a Bucine dove è stata riscontrata la presenza di keu ed arsenico in una lottizzazione residenziale nel centro del capoluogo”. Per i due deputati politicamente grave è poi il silenzio del sindaco di Bucine Nicola Benini. “Ci risulta infatti che nulla sia stato riferito dal primo cittadino sulla vicenda, nonostante l’intervento di alcuni esponenti della minoranza in consiglio comunale che hanno anche presentato una interrogazione consiliare sulla vicenda – ha spiegato Coraggio Italia -. Un silenzio politico anche da parte del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti che purtroppo non ci è nuovo in Toscana. A rimetterci sono comunque i cittadini che hanno invece la preoccupazione per la propria salute e per come viene gestita la cosa pubblica. Come Coraggio Italia vigileremo sulla questione in ogni sede e ed ad ogni livello istituzionale a tutela primariamente della salute pubblica”.