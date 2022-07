Franceschini: "Se i 5 Stelle escono, niente alleanza nel 2023"

Dario Franceschini, Italian Culture Minister, during the second day of the Conference of Mediterranean Culture Ministers in Naples, Italy, 17 June 2022. The Conference hosts over 40 Delegations made up of more than 100 representatives of the Mediterranean countries, of the competent European institutions, of the international organizations and of the major non-governmental organizations in the field of cultural collaboration. ANSA/CESARE ABBATE

Cortona (Arezzo), 3 luglio 2022 - "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale". Lo ha detto Dario Franceschini chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem, a Cortona.

"Draghi e Conte" domani mettano sul tavolo "elasticità, hanno in mano il destino della prossima legislatura, servono generosità ed elasticità", ha proseguito.

Sul futuro, Franceschini ha le idee molto chiare almeno sul percorso da seguire: "Niente primarie per scegliere il premier, ma fra chi vince le elezioni il partito più grande sceglie il premier. Le primarie si fanno in Lazio e Sicilia, dove c'è elezione diretta". E di nuovo sul rapporto coi Cinque Stelle: "Le alleanze saranno per una legislatura, non per sempre, non un'alleanza che punta a diventare partito. Questo ci aiuta con i cinque stelle, un'alleanza che punta a un programma, ma che si ferma a un'alleanza".

Sul fronte interno, invece, Franceschini dice: "E' ora che Speranza e Bersani tornino nel Pd, serve un percorso di ricomposizione, l'allargamento passa anche attraverso un perscorso di ricomposizione".

Non è mancato un riferimento al centrodestra: "La politica è anche aiutare l'evoluzione degli altri. Abbiamo cercato di farlo in questi anni. Avere nel centrodestra un'area moderata è fondamentale per la democrazia italiana. Che le forze sovraniste, Lega e Meloni, arrivino alla stragrande maggioranza dello schieramento di centrodestra è un'altra anomalia nella storia italiana. Dobbiamo aiutare la nascita di un'area moderata, e le persone ci sono che possono farlo nel centrodestra, dato che Berlusconi ha scelto la via della rinuncia a fare qualcosa di generoso rispetto al Paese".