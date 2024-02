Montevarchi, trovati 2 chili di droga nascosti fuori da una scuola

Montevarchi (Arezzo), 10 febbraio 2024 - I carabinieri della compagnia di San Giovanni, durante un servizio di controllo, hanno trovato 2 kg di hashish, nella parte esterna di una scuola. La sostanza stupefacente era nascosta in un’aiuola ed era stata suddivisa in 20 panetti, che erano stati nascosti in un'aiuola all'esterno di una scuola della cittadina del Valdarno. Gli spacciatori, secondo le prima indagini dei carabinieri, utilizzavano l’aiuola ubicata all’esterno dell’edificio scolastico come nascondiglio della loro sostanza stupefacente, sicuri che nessuno l’avrebbe ritrovata, mettendo però in pericolo i giovani alunni di quell’istituto. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio finalizzato a contrastare traffico e spaccio presso gli istituti scolastici. I panetti sono stati posti sotto sequestro penale. I carabinieri della stazione di Montevarchi insieme ai colleghi della Compagnia di San Giovanni Valdarno, hanno avviato le indagini per per individuare lo spacciatore o gli spacciatori che hanno usato il nascondiglio vicino alla scuola, in pertinenze frequentate da adolescenti. Il quantitativo ritrovato avrebbe fruttato allo spaccio finale circa 20.000 euro di provento illecito. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno continueranno ad effettuare specifici controlli antidroga per rendere più sicuro il territorio specialmente nelle vicinanze delle scuole.

Maurizio Costanzo