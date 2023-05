La Asl aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata per il lavaggio delle mani

Arezzo, 4 maggio 2023 – La Giornata mondiale per il lavaggio delle mani è stata istituita nel 2005 e da allora, ogni 5 maggio, l’Organizzazione mondiale della sanità promuove iniziative per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura.

"L'Asl Tse, come ogni anno, nella giornata mondiale sull'igiene delle mani- Spiega Silviana Pilia, responsabile controllo infezioni correlate all'assistenza ospedaliera.-si impegna a mantenere alta l'attenzione su una pratica della sicurezza semplice, ma efficace nel contrastare la diffusione delle malattie infettive diffusive.

Anche quest'anno le iniziative sono diverse: opuscoli e cartoline per gli operatori come reminder su concetti fondamentali per la prevenzione delle infezioni; un messaggio tradotto in 5 lingue, flash.mob sulla buona pratica grazie alla collaborazione degli studenti del corso di laurea in Infermieristica, dimostrazioni agli ingressi degli ospedali.

L'igiene delle mani è una pratica veloce, che se ben eseguita diventa una strumento importante nella lotta alle infezioni correlate all'assistenza e nel contrasto alla diffusione dell'antibiotico-resistenz. Per questo motivo tutti possono contribuire a cure più sicure: operatori, care-giver, visitatori, personale dei servizi in outosourcin".

Ecco il testo del messaggio tradotto in inglese, arabo, francese, spagnolo e cinese L’Azienda Toscana USL sud est è impegnata nel promuovere l’adesione all’igiene delle mani LO SAI CHE: Bastano 20-30 secondi con adeguata quantità di gel idroalcolico per igienizzare correttamente le mani Mentre per il lavaggio sociale, con detergente, servono dai 40 ai 60 secondi Il lavaggio delle mani è un efficace sistema di contrasto alla diffusione di batteri, virus e altri microorganismi Lavando correttamente le mani si combattano le infezioni correlate all’assistenza.

Ricorda di igienizzare le mani:

• se le mani sono visibilmente sporche;

• quando assisti una persona colonizzata da batteri multiresistenti • prima di preparare e/o servire alimenti;

• dopo l’uso dei servizi igienici;

• prima di manipolare farmaci.