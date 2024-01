Ancora un incidente sul lavoro in Toscana: ferito operaio 33enne

Arezzo, 18 gennaio 2024 - Ancora un infortunio sul lavoro in Toscana, questa volta è avvenuto in provincia di Arezzo. I mezzi e il personale dell'emergenza sanitaria area vasta sud-est sono intervenuti poco dopo le 11 in località Badia Agnano, nel comune di Bucine, per prestare soccorso ad uomo di 33 anni rimasto ferito in un'azienda.

Il paziente è stato trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena in codice 2 con l'elisoccorso Pegaso 1. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 con l'automedica del Valdarno, l'ambulanza della Misericordia di Terranuova, le forze dell'ordine per rilievi di legge e il Pisll del Valdarno.