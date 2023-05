Incidente autostrada A1, camion si ribalta e invade l’altra carreggiata

Arezzo, 6 maggio 2023 - I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti ieri sera dopo le 23 sull’autostrada A1 dove si era verificato un incidente stradale all’altezza del chilometro 371 in direzione sud, in prossimità dell'uscita Monte San Savino.

Un autoarticolato che trasportava generi alimentari si è ribaltato sul muro spartitraffico, invadendo parzialmente anche la carreggiata in direzione nord. Subito sono stati allertati i soccorsi, il conducente è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Maurizio Costanzo