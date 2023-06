Importano dall'est camicie contraffatte: scatta un sequestro da 70mila euro

Arezzo, 30 giugno 2023 - La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato 786 camice per un valore di 70mila euro con l'etichetta di produzione contraffatta. Due persone, gli amministratori dell'azienda con sede in provincia di Arezzo, sono state denunciate. La merce è stata trovata a bordo di un autoarticolato, fermato da una pattuglia del Gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che aveva fatto ingresso in Italia attraverso il valico confinario di Gorizia Sant'Andrea.

È stato proprio il conducente a riferire di trasportare camicie realizzate in un'impresa tessile romena, dove le aveva caricate prima di consegnarle alla committente. Le camicie erano accompagnate da un documento di trasporto in cui era specificamente indicato che erano state prodotte nel Paese dell'est Europa contrariamente alle etichette che indicavano il 'Made in Italy'.

I due amministratori dell'azienda importatrice, con sede legale in provincia di Arezzo e unità locali tra le province di Milano e Perugia, sono stati dunque denunciati per il reato di falsa indicazione di origine italiana, mentre la società aretina è stata segnalata per responsabilità amministrative.