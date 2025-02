Venerdì il recital del giovane pianista Luca Romagnoli

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Secondo appuntamento per la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo.

Venerdì 21 febbraio, alle 19, alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo, all’interno del suggestivo Palazzo della Fraternita dei Laici (ingresso da via Vasari 6), si esibirà in concerto il giovane pianista Luca Romagnoli.

Il programma prevede musiche di Schumann e Rachmaninov. La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa.

LUCA ROMAGNOLI è nato nel 1995 a Fermo ed è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei giovani talenti promosso in Toscana da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze, di cui Le 7 Note è il partner territoriale ad Arezzo.

Ha studiato sotto la guida di G. Valentini e B. Bizzarri diplomandosi nel 2019 al conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti. Ha partecipato come allievo effettivo a numerose masterclass e seminari con i più importanti nomi della scena musicale come Andrea Lucchesini, Enrico Pace, Massimiliano Ferrati, Antonio Ballista, Jean-François Antonioli, Christa Butzberger, Roberto Giordano, Bruno Bizzarri.

Durante il suo percorso ha partecipato a concorsi di esecuzione pianistica, in particolare ha vinto nel 2015 il 2° premio, nella categoria D, al concorso “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo (AN) e nel 2016 il 3° premio, nella categoria D, al concorso pianistico “La palma d’oro” di San Benedetto del Tronto (AP). Nel 2023 ha vinto il 3° premio alla seconda edizione dell’Oltregiogo Piano Competition di Gavi (AL) e il 1° premio, nella categoria G, al IX Concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto” (PG).

Si è esibito in diverse città italiane ed ha collaborato nel corso degli anni con diversi musicisti, tra cui il mezzosoprano Aloisa Aisemberg, con la quale nel 2018 ha tenuto un recital a Pesaro per la ricorrenza dei 150 anni dalla morte del compositore G. Rossini.

Nel gennaio 2019 ha partecipato ad un concerto per il Giorno della Memoria organizzato dal Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro insieme al mezzosoprano Aloisa Aisemberg e al soprano Federica Priscilla Nicodemo.

Nel 2020 inizia la collaborazione con il sassofonista Daniele Berdini per una serie di concerti in diverse città marchigiane intitolato “Suoni del ‘900” proponendo un repertorio originale per questa formazione.

Nel 2024 propongono un nuovo progetto “dal classicismo alla modernità” che ha come obiettivo quello di esplorare la versatilità del duo pianoforte-sassofono partendo da efficaci trascrizioni del repertorio classico fino ad arrivare a pezzi originali scritti per questa formazione di compositori contemporanei.

Si è perfezionato alla Scuola di Musica di Fiesole con il M° A. Lucchesini. Dal 2019 é insegnante di pianoforte presso la scuola di musica “la Fenice” di Servigliano e dal 2023 all’accademia Lizard di Macerata. Il concerto ha un costo di 5 €. Il biglietto può essere acquistato direttamente presso la sede dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.