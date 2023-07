Un’edizione da record per RidiCasentino con 182 racconti iscritti

Arezzo, 11 luglio 2023 – Un’edizione da record per RidiCasentino.

La decima edizione del concorso nazionale di letteratura comica ha registrato la partecipazione di un totale di 182 racconti firmati da 90 scrittori, professionisti o amatoriali, tra cui sono stati individuati i cinque più meritevoli che si contenderanno la vittoria nella finalissima in programma alle 21.15 di sabato 5 agosto a Poppi.

L’associazione culturale Noidellescarpediverse ha ricevuto le opere firmate da autori di ogni regione della penisola e con diverse età (dal più giovane di 23 anni al più anziano di 84 anni), con la grande novità che è rappresentata dalla dimensione internazionale assunta dalla gara: per la prima volta, infatti, sono arrivate iscrizioni anche dall’estero, con testi da Spagna, Svizzera, Albania e Romania.

Questo risultato migliora il precedente record di 146 racconti registrato nell’edizione del 2022 di RidiCasentino, a conferma di un format di successo volto a unire scrittura, risata e promozione turistica del Casentino.

L’alto numero di iscrizioni ha impegnato la giuria in una scelta particolarmente delicata dei cinque scrittori maggiormente meritevoli dell’accesso alla finalissima. Questa fase di valutazione ha premiato Luca Baglioni da Arezzo, Marco Bellomo da Pordenone, Claudio Bezzi da Bagnacavallo (Ra), Danilo Gori da Gallarate (Va) e Mara Melon da Legnano (Mi) che sono emersi dalla fase di selezione e che resteranno fino all’ultimo in corsa per affermarsi nella decima edizione del concorso.

Le loro opere saranno lette dal vivo dagli attori Lenny Graziani e Matteo Capacci nel corso della serata conclusiva nel pieno cuore di Poppi in via Cesare Battisti, poi una giuria coordinata da Alan Bigiarini con esperti del mondo di arte, teatro e giornalismo decreterà la classifica da cui sarà proclamato il vincitore di RidiCasentino 2023 che succederà nell’albo d’oro a Carolina Amadori da Rosignano Solvay (Li).

Una prima anticipazione dei cinque racconti finalisti sarà prevista domenica 30 luglio con la pubblicazione delle video-letture dei singoli testi sulla pagina facebook e sul canale YouTube “Noidellescarpediverse”. «I 90 scrittori iscritti - commenta Bigiarini, - testimoniano il livello nazionale e, per la prima volta, internazionale del nostro concorso dedicato alla scrittura comica, umoristica, ironica e divertente.

La lunga fase di lettura e valutazione dei 182 racconti ha permesso di selezionare i cinque scrittori che potranno aggiudicarsi la vittoria della decima, storica, edizione di RidiCasentino, dando vita a una serata con un’alta qualità della proposta letteraria nel pieno cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. La finalità, infatti, è anche di utilizzare il concorso come volano per una più generale promozione delle bellezze del Casentino».