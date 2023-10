Tre giorni di dolcezza con art&ciocc

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Due metri di gusto per sancire l’inizio della grande festa del cioccolato.

Sarà il taglio di una maxi-tavoletta di cioccolato lunga due metri a sancire l’avvio di Art&Ciocc, la nuova rassegna del gusto di Montevarchi che domani (venerdì 27 ottobre) alle ore 16:30 vedrà l’apertura degli stand nell’area Mercato di piazza Varchi.

Degustazioni e vendita diretta di cioccolato si terranno per tre giorni, venerdì 27 ottobre dalle 16 alle 20, sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 10 alle 20, alla presenza dei migliori mastri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

Intorno alla grande fiera del cioccolato non mancherà l’intrattenimento tra via Roma e piazza Varchi: domenica 29, dalle 15 alle 20, ottobre arriveranno gli spettacoli itineranti dei trampolieri e giocolieri della compagnia Chicchi d’Uva.

Il mago delle “Bolle Giganti” Ferux, invece, farà divertire tutti i bambini con spettacoli itineranti dalle ore 13.30 alle ore 18.00, sia sabato 28 che domenica 19 ottobre 2023.

I piccoli potranno cimentarsi anche nel “Choco Lab”, il divertente laboratorio di cucina creativa curato dalla Banda dei Piccoli Chef della dottoressa Barbara Lapini, in programma sia sabato 28 che domenica 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 in via Roma.

I più grandi, invece, potranno scatenarsi con l’esibizione live di Niki Dj e la sua caratteristica Fiat 500 adibita a consolle per un dj set da non perdere dalle 17 fino alle 20.

Spazio alla cultura con le visite guidate di Confguide Arezzo che proporranno un tour alla scoperta di Montevarchi: i percorsi toccheranno via Roma, via Isidoro del Lungo, via Poggio Bracciolini, Via Trento e piazza Umberto I. La prenotazione è obbligatoria chiamando la guida turistica Laura Bonechi al numero 3382419829.