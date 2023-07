Torna Malpighi festival, dove i giovani sono i veri protagonisti

Arezzo, 18 luglio 2023 – Torna per il terzo anno consecutivo Malpighi festival, dove i giovani sono i veri protagonisti. tre giornate da non perdere al parco di via malpighi, venerdì 21, sabato 22, domenica 23 luglio, all’insegna della musica, del divertimento e della formazione nell’ambito dello spettacolo.

Ingresso sempre gratuito, sia ai concerti che ai corsi. “Malpighi festival – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – fa parte del cuore pulsante dell’estate ‘giovane’ aretina, che vive e si rafforza di anno in anno grazie anche al bando per attività ludiche, sportive e culturali a cui abbiamo destinato complessivamente 45.000 euro, di cui 30.000 per 15 progetti da giugno a settembre e 15.000 come tranche autunnale.

Per la cronaca, questo festival ha fatto guadagnare agli organizzatori di Arezzo che spacca la palma di primo classificato. Insomma, tantissimi eventi in calendario, a conferma della vitalità delle realtà associative locali e dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva loro, stimolandone e finanziandone la creatività.

Il Malpighi festival sta diventando oramai una tradizione del quartiere, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla vita sociale e culturale del centro malpighi e del parco adiacente”. “I giovani - così Lorenzo Cinatti, direttore della fondazione Guido d’Arezzo - sono da sempre innovatori anche nel modo di proporre e fare cultura: per questo la fondazione è lieta di sostenere una realtà come questo festival molto legata al territorio e, al tempo stesso, al pubblico del futuro”.

Per quanto riguarda i concerti, si articoleranno in due sessioni mattutine con musica classica in collaborazione con oida - orchestra instabile di arezzo aps e in show con artisti di fama come dente, claver gold e handlogic. e veniamo alle attività, che prevedono corsi di formazione di event management, videomaking, fotografia, fumetto, teatro, con spettacolo finale domenica 23 luglio, talk giornalieri con professionisti del mondo artistico e culturale.

Per iscriversi basta visitare i canali social https://www.intstagram.com/arezzochespacca/?hl=en e https://www.facebook.com/arezzochespacca

durante la tre giorni, occhio anche alla mostra “voci e visioni - un viaggio nei fumetti” a cura di Ilaria Pugi che è oggetto di una nota specifica che accompagna il presente comunicato.

Malpighi festival è realizzato con i contributi dell’assessorato allo sport e alle politiche giovanili del comune di Arezzo e della fondazione cr firenze, in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo, cesvot, regione toscana, presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.