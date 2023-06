Te deum e omaggio a Signorelli, Sant’Andrea inizia i festeggiamenti

Arezzo, 28 giungo 2023 – Dopo la vittoria riportata in piazza Grande il 17 giugno scorso, il Quartiere di Porta Sant’Andrea è pronto a celebrare la conquista della 38esima lancia d’Oro.

I festeggiamenti ufficiali avranno inizio con il Te Deum di ringraziamento fissato a venerdì 30 giugno: alle 21 settanta figuranti in costume, accompagnati dal Gruppo Musici della Giostra, faranno il loro ingresso nella chiesa di Sant’Agostino dove il parroco don Piotr Sipak reciterà il Te Deum.

Successivamente il corteo in costume percorrerà Corso Italia e via dei Pileati per arrivare in Cattedrale dove sarà impartita, alle 22 circa, la benedizione solenne di Don Alvaro Bardelli.

Per la prima volta nella storia bianco verde più di cinquanta bambini con il fazzoletto al collo sfileranno insieme al quartiere, per andare a deporre 38 rose bianche davanti all’Arca di San Donato in onore del Santo Patrono a cui è dedicata la giostra di giugno.

Entrambe le cerimonie sono aperte al pubblico. Sabato 1° luglio, invece, Sant’Andrea è atteso nella città natale di Luca Signorelli, il celebre pittore a cui è stata dedicata la lancia d’Oro in occasione dei 500 anni dalla morte.

Alle 12 una rappresentanza in costume si recherà in piazza della Repubblica a Cortona dove incontrerà il Gruppo Storico della Giostra dell’Archidado: qui saranno attesi Rettore, Capitano e giostratori in arrivo a piedi da Arezzo.

Dopo aver tributato il “fioretto” dei vincitori, il gruppo si recherà nella sala del consiglio comunale per i saluti del sindaco Luciano Meoni e dell’assessore alla cultura Francesco Attesti.

La cerimonia si concluderà con la visita alla mostra “Signorelli500” allestita al MAEC, il Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona in piazza Signorelli (per info e biglietti visitare il sito dedicato: https://www.signorelli500.com/), dove la lancia d’oro vinta da Porta Sant’Andrea si andrà ad aggiungere agli altri capolavori di quello che è considerato uno dei più grandi artisti del Rinascimento.