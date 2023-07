Subbiano: l’orchesta Instabile al festival Valenzano Symphony per una notte da film

Arezzo, 18 luglio 2023 – Al Castello di Valenzano per il Valenzano Symphony , mercoledì 19 luglio alle ore 21,15 ci sarà OIDA, l’Orchestra Instabile di Arezzo e come dicono loro “un’orchestra instabile perché costantemente alla ricerca di nuove idee e con la voglia di turbare gli equilibri di una formazione orchestrale classica”.

Oida sarà presente in questo concerto del festival nella bella formazione di 23 elementi per aprire il cuore del pubblico alla musica e far viaggiare la mente rivivendo momenti cinematografici in cui le note musicali hanno fatto la loro parte creando emozioni nella narrazione.

“E’ questa una serata che ci permette di conoscere da vicino una delle più belle realtà musicali di Arezzo” afferma Paolo Domini assessore alla cultura del Comune di Subbiano”Oida con i suoi programmi, con i suoi progetti offre una vera crescita culturale al territorio avvicinando tutti al mondo musicale anche chi non si è mai interessato alla musica sinfonica e orchestrale, e il programma scelto dedicato alle musiche da film vuole proprio questo”.

Un programma brillante ed innovativo è quello che aspetta il pubblico nel chiostro del Castello che va dai classici di Henry Mancini, come La Pantera Rosa, Colazione da Tiffany, Peter Gunn alle intramontabili atmosfere western de I Magnifici sette, a West Side Story, La Vita è Bella ed altri successi ancora, per rivivere la magia delle colonne sonore dei più grandi successi di HollyWood, ma anche ricordando la notte da Oscar e grandi maestri italiani come Morricone e Piovani.

A dirigere la formazione di archi, fiati e pianoforte è il m° Alessio Tiezzi, e sarà ancora una volta l’occasione per dimostrare che OIDA è davvero la sintesi delle migliori esperienze musicali del territorio che negli anni si sono affermate a livello nazionale e internazionale.