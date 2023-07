Spettacoli e audizioni per il gran finale del campus InDanza&InArte

Arezzo, 26 luglio 2023 – Audizioni, spettacoli e borse di studio per il gran finale del campus internazionale InDanza&InArte.

Ottanta danzatori e danzatrici arrivati da scuole di tutta la penisola stanno condividendo una settimana di studio, di formazione e di specializzazione nella città di Arezzo che, promossa dall’associazione Progetti per la Danza, proseguirà fino a sabato 29 luglio con un finale ricco di appuntamenti.

Le prime giornate del campus sono state scandite dalle lezioni dedicate alle diverse discipline coreutiche tenute da alcuni dei più noti insegnanti del panorama internazionale della danza, mentre la fase conclusiva fornirà una serie di opportunità anche per fare emergere e per valorizzare le capacità dei singoli partecipanti con l’obiettivo di sostenerne la futura carriera artistica e professionale.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 27 luglio con un’audizione dell’accademia Moma Studios di Milano tramite il direttore artistico Christian Carubelli (docente di Urban Contemporary a InDanza&InArte) che metterà in palio borse di studio che permetteranno di ottenere due anni di formazione nell’ambito della danza contemporanea e moderna.

Particolari attese saranno poi rivolte verso l’ultima giornata del 29 luglio con una seconda audizione per la costituzione del primo corpo di ballo stabile in rappresentanza della città di Arezzo: il progetto, denominato CAB - Collettivo Arezzo Ballet, ambisce a selezionare una formazione di allievi a cui verrà proposto un comune percorso di alta formazione per arrivare a presentare coreografie e balletti su palcoscenici nazionali e internazionali.

InDanza&InArte, patrocinato dal Comune di Arezzo e sostenuto dalle Fondazioni Arezzo InTour e Guido d’Arezzo, terminerà inoltre con uno spettacolo aperto all’intera cittadinanza in programma alle 11.30 del 29 luglio nella Sala Vasariana che fornirà un’occasione per applaudire le esibizioni degli allievi e delle allieve del campus e per condividere il frutto del lavoro svolto nel corso dell’intera settimana di lezioni.

Questo momento sarà arricchito dalla consegna delle borse di studio messe in palio dai maestri coinvolti dal campus per gli allievi più meritevoli e più promettenti che apriranno le porte di accademie e centri di formazione.

Tra le opportunità previste rientra la partecipazione al festival Solocoreografico di Francoforte, poi la stessa Progetti per la Danza conferirà borse di studio per entrare a far parte del progetto CAB o per partecipare a eventi quali il concorso internazionale “Piero della Francesca”.