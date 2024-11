Sarabanda in concerto con l’Oma e il Liceo Musicale

Arezzo, 15 novembre 2024 – Giovedì 21 novembre, con inizio alle ore 21, l’Orchestra Multietnica di Arezzo è lieta d’invitare amici ed estimatori presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo per “Sarabanda in concerto”, evento conclusivo del laboratorio musicale che ha coinvolto gli studenti del Liceo Musicale di Arezzo nell’ambito del progetto Sarabanda, risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione 2024 promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo e sostenuto dal Bando Patrocini del Cesvot.

La serata vedrà esibirsi gli studenti partecipanti al laboratorio insieme a I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, in un originale ensemble diretto da Enrico Fink con il principio di favorire lo scambio di idee ed esperienze, abbattere le barriere culturali e promuovere una società più aperta e inclusiva.

L’intero laboratorio è stato l’occasione per la costruzione di un vero e proprio ponte tra generazioni, dove l’apprendimento si trasforma in un’esperienza dinamica e viva, grazie anche alla comunicazione delle competenze e allo scambio di saperi tra professionisti e giovani musicisti in formazione.

La musica, linguaggio universale per eccellenza, diventa così veicolo di connessione profonda, capace di unire persone diverse per età ed esperienza in un dialogo arricchente e creativo.

«La musica è un'arte che vive e cresce attraverso l’incontro – afferma Luca Roccia Baldini, Presidente dell’Oma -, e possiamo dire lo stesso per la società. Questo progetto vuole mostrare come lo scambio culturale e intergenerazionale e la trasmissione dei saperi siano fondamentali non solo per la crescita dei singoli, ma per la comunità nel suo insieme».

L’evento è a cura di Officine della Cultura. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.orchestramultietnica.net.