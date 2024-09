San Giovanni Valdarno, in scena il concerto spettacolo per Margherita Hack

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 settembre 2024 - Venerdì 27 settembre al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, alle ore 21.30, nell’ambito delle iniziative di Bright 2024, la “notte europea delle ricercatrici e ricercatori”, si terrà il concerto di Ginevra Di Marco “Ballata per Margherita” con Francesco Magnelli alle tastiere, Andrea Salvadori alle chitarre, Pino Gullì alla batteria. Si tratta di uno spettacolo dedicato a Margherita Hack e racconta come Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori hanno vissuto la straordinaria esperienza con la grande astrofisica e divulgatrice toscana, tracciandone il profilo attraverso ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato.

Cosa l’uomo ha raggiunto e cosa ha perso, spunti di riflessione sulla società che viviamo, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi che ancora vedono il trio (in questo caso divenuto quartetto con la preziosa presenza di Pino Gullì alla batteria) misurarsi con la necessità costante di sentirsi attori consapevoli del proprio tempo. “Una personalità come quella di Margherita Hack - ha dichiarato Ginevra Di Marco - lascia il segno nell’esperienza di chi l’ha frequentata, come noi, per quattro anni con lo spettacolo ‘L’anima della Terra vista dalle stelle’: una traccia profonda che affiora dai ricordi e si trasforma in una sorgente viva di stimoli e pensieri nuovi.

Ricordarla oggi è un atto dovuto e necessario per tutto quello che lei è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante coraggiosa e divertente, un’attitudine che ha marchiato a fuoco la nostra, per sempre”. Bright 2024 è l'appuntamento annuale con la scienza organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena con il patrocinio della Fondazione Masaccio e dall’Associazione culturale Calamita. Il concerto “Ballata per Margherita” è in collaborazione con Materiali Sonori. Ingresso gratuito.

Maurizio Costanzo