“Punti di contatto”, la personale di Luna Berlusconi

Arezzo, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 19 ottobre la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero ospita “Punti di Contatto”, la nuova personale di Luna Berlusconi, a cura e organizzazione di Paula Mordo, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino.

Le 19 tavole esposte raccontano momenti e gesti prendendo ispirazione dal mondo dello sport e dai suoi strumenti simbolici: i palloni, trasformati in narrazioni visive. Nelle opere di Luna, lo sport diventa specchio della vita: forza, tenacia e resilienza si intrecciano con la dimensione psicologica ed emotiva.

Per Luna, lo sport non è solo disciplina o competizione, ma un terreno che riflette la vita stessa: la forza di resistere, la tenacia di rialzarsi, l’impatto delle regole e degli imprevisti. Sul campo, come nella quotidianità, ciò che conta non è vincere, ma la capacità di mantenere equilibrio psicologico ed emotivo e di riconoscere che anche le sconfitte diventano insegnamenti.

L’inaugurazione della mostra, che ha il patrocino del CONI e del Comune di Castiglion Fiorentino, si terrà venerdì 26 settembre alle ore 11:30, alla presenza e con gli interventi del Sindaco Mario Agnelli, della psicoterapeuta Dott.ssa Elisa Marcheselli e dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre 2025. “Ho scelto Castiglion Fiorentino per presentare questa mostra perché è un luogo che unisce storia, bellezza e vitalità culturale – spiega Luna Berlusconi -.

Le mie opere raccontano lo sport attraverso un linguaggio geometrico, fatto di linee ed essenzialità: un modo per restituire energia, movimento e armonia. Castiglion Fiorentino, con le sue radici nello sport e nella tradizione comunitaria, è la cornice ideale per questo dialogo tra arte e vita”.