“Portami a casa” di Giulio Locatelli alla BiblioCoop

Arezzo, 13 giugno 2023 – Mercoledì 14 giugno, alle 17.45, la BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Portami a casa” (Mazzafirra Editrice), nuovo romanzo di Giulio Locatelli. L’iniziativa promossa da Unicoop.fi sezione Soci Arezzo, in collaborazione con Biblioteca Città di Arezzo e Associazione degli Scrittori Aretini Tagete, è inserita nel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop” e verrà curata dal giornalista culturale Marco Botti.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Giulio Locatelli, imprenditore subbianese di successo, è fondatore dell’associazione culturale La Cornucopia e scrittore per passione. Il suo nuovo libro esce a due anni di distanza dal fortunato “L'uomo di Haiti”.

“Portami a casa” è un romanzo “on the road” fatto di tante tappe, che nel suo incedere attraversa l’animo umano. Siamo nell’estate 2001 e il protagonista Attilio è un uomo di trentasei anni, complicato e cerebrale, che vive una vita che non lo appaga: il suo lavoro, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi hobby non lo soddisfano più. Nonostante non sia più un ragazzino, è ancora alla ricerca del grande amore, ma più passa il tempo e più si rende conto di come sia difficile trovarlo. Per uno strano gioco del destino, nel volgere di qualche giorno la sua vita cambia. Il ritrovamento di una misteriosa statuetta nella soffitta dei nonni e l’incontro casuale con un’affascinante ragazza, Gloria, lo porteranno a uno stravolgimento delle sue certezze. Per ricostruire la storia dell’idolo e trovarne le origini, Attilio si sposta dalla verde Toscana alla Sardegna, tra strade polverose e panorami mozzafiato, scoprendo giorno dopo giorno luoghi, tradizioni e persone incredibili. La sua ricerca, che diventa anche indagine personale, lo condurrà a un finale travolgente.