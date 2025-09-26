La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
AlluvionatiAggressione 118Truffa posMamma e bimbo investitiElezioni regionaliPisa-Fiorentina
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliLucignano torna indietro nel tempo con la 26ª edizione di “Memorie del Passato”
26 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cultura e spettacoli
  4. Lucignano torna indietro nel tempo con la 26ª edizione di “Memorie del Passato”

Lucignano torna indietro nel tempo con la 26ª edizione di “Memorie del Passato”

Nel fine settimana il borgo si anima tra arti, mestieri, scene di vita contadina, balli e sapori dei primi decenni del ’900

Memorie a Lucignano

Memorie a Lucignano

Arezzo, 26 settembre 2025 – Il quarto fine settimana di settembre, a Lucignano, significa ‘Memorie del Passato’. Uno dei Borghi più belli d’Italia accoglie la 26ª edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune: un fine settimana che trasforma il centro storico in un teatro a cielo aperto, dove rivivono arti e mestieri, scene di vita quotidiana, atmosfere contadine e tradizioni dei primi cinquant’anni del Novecento.

Il programma si apre sabato 27 settembre. Dopo la cena alla Locanda in Piazza delle Logge e nei ristoranti che ripropongono ricette di un tempo, il Teatro Rosini ospita la compagnia Il Piccolo Resto con lo spettacolo ‘Porta aperta, casa chiusa’.

La giornata clou è domenica 28 settembre: fin dal mattino si aprono le botteghe artigiane, le scene di vita contadina, le esposizioni di oggetti d’epoca, auto, moto e trattori Landini. Il borgo risuona delle note della Banda Rosini e dell’Organino di Barberia, le proposte enogastronomiche curate dalla Pro Loco e dai ristoranti.

Il pomeriggio è animato da giochi in legno, dal concerto itinerante del coro L’Albero d’Oro, da cantori e stornellatori per le vie del centro, dai balli d’epoca del Gruppo Folkloristico di Lucignano e della scuola Dancin’Forever. La manifestazione si chiude con le cene alla Locanda e nei ristoranti del paese.

Memorie del Passato non è solo rievocazione, ma anche un’occasione di comunità e di identità condivisa. Figuranti in costume d’epoca, artigiani, artisti di strada e associazioni locali contribuiscono a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente che ogni anno richiama visitatori da tutta la Toscana e non solo.

Il presidente della Pro Loco, Mario Turchetti, sottolinea che «ogni edizione, realizzata in stretta collaborazione tra la Pro Loco e l’Amministrazione comunale di Lucignano, è una sfida e una gioia. Memorie del Passato è il modo con cui vogliamo mantenere vivo il legame con le nostre radici, condividendo le nostre tradizioni con il coinvolgimento delle nuove generazioni». Ingresso gratuito.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata