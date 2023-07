Arezzo, 25 luglio 2023 – Letteratura, cabaret e teatro per RidiCasentino 2023. La finalissima del decimo concorso di scrittura comica è in programma alle 21 di sabato 5 agosto in via Cesare Battisti nel pieno centro storico di Poppi, uno dei borghi più belli d’Italia, e sarà caratterizzata da un connubio tra tante diverse forme artistiche e espressive unite dalla comune volontà di regalare risate.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e a ingresso gratuito, troverà il proprio cuore nella proclamazione del vincitore di RidiCasentino al termine di una gara che ha coinvolto novanta scrittori dall’Italia e dall’estero, ma questo momento sarà anticipato da intermezzi di vero e proprio spettacolo.

Il grande ospite della serata sarà uno dei principali protagonisti del cabaret toscano: Massimiliano Galligani. Questo artista pratese ha partecipato a Zelig, ha un forte seguito sui social e ha recitato in numerosi film diretti da registi quali Paolo Virzì, Roberto Benigni e Leonardo Pieraccioni, con un variegato repertorio con personaggi di successo come l’impacciato e impaurito “comico fragile” che propone battute dai tempi sbagliati e barzellette senza chiusa comica.

La simpatia di Galligani aveva già trovato apprezzamenti in terra d’Arezzo con la vittoria di concorsi nazionali quali RidiCasentino o Sos Cabaret, dunque si tratta di un ritorno particolarmente gradito e fortemente voluto dall’associazione Noidellescarpediverse.

Il secondo artista a calcare il palco di Poppi sarà il comico e scrittore casentinese Alberto Marioni che metterà in scena alcuni monologhi estratti dallo spettacolo “Ma il Marioni?” dove farà sorridere e riflettere con aneddoti, racconti e personaggi legati alla vita nella vallata.

L’attesa della serata di RidiCasentino conoscerà una tappa domenica 30 luglio con la pubblicazione in anteprima sulla pagina Facebook e sul canale YouTube “Noidellescarpediverse” delle video-letture dei cinque racconti finalisti del concorso nazionale che permetterà di conoscere in anteprima le opere in gara per la vittoria.