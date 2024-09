Le domeniche di ottobre di Zenzero Fest

Arezzo, 11 settembre 2024 – Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna letteraria Zenzero Fest e torna confermando la propria caratteristica di piccolo “contenitore” dei vari generi letterari, dal giallo, al romanzo, al racconto storico.

Per questa edizione Zenzero Fest ha scelto di proporre gli incontri al proprio pubblico tutte le domeniche del mese di ottobre: libri ed autori, ancora top secret, si alterneranno quindi il 6, 13, 20 e 27 nella Sala conferenze della Biblioteca Comunale con appuntamento alle ore 18:00. Come sempre, ad ingresso libero e gratuito e come sempre al termine di ogni incontro sarà previsto il consueto firma copie.

Zenzero Fest, promosso da Officina Rilancio Arezzo e organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, ha il patrocinio di Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo.