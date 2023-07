La “Via del Sole”: ad Anghiari concerto all’alba seduti in strada

Arezzo, 11 luglio 2023 – Torna sabato 15 luglio uno dei momenti più attesi dell’anno che vede allinearsi il Sole con la Croce di Anghiari, nel tratto di strada che percorre la Ruga di San Martino in direzione di Sansepolcro.

Un vero e proprio spettacolo della natura che ogni anno richiama centinaia di persone in strada per godersi l’evento che ha come protagonista indiscusso il Sole: due volte l’anno le luci dell’alba si allineano perfettamente con il reticolo stradale di Corso Matteotti, creando questo effetto di luci suggestivo e molto apprezzato.

Appuntamento quindi sabato 15 luglio alle 5,30 circa del mattino, in cima alla Croce per ammirare lo spettacolo del Sole: i migliori scatti di fotografia saranno pubblicati e condivisi nei siti on line di informazione e nei vari social di riferimento: facebook, instagram etc.

Prima e dopo il sorgere del Sole ci saranno due momenti musicali che accompagneranno l’evento con il concerto di archi e fiati di Southbank Sinfonia della durata di circa 20 minuti. I musicisti si posizioneranno ai lati della strada mentre il pubblico siederà a terra godendosi lo spettacolo a ingresso gratuito.

Da quel momento in poi e per una settimana intera musica orchestrale, corale e da camera si diffonderanno da ogni piazza, chiesa e chiostro durante l’Anghiari Festival che quest’anno inizia proprio con La Via del Sole.

Tutto ciò grazie alla Southbank Sinfonia di Londra, un’orchestra di eccezionali giovani talenti provenienti da tutto il mondo, che per una settimana e da oltre venti anni si stabilisce ad Anghiari regalando delle performance coinvolgenti. Al termine dell’evento sarà offerto una colazione a tutti i presenti.