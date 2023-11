“La danza che muove”, la nuova rassegna a cura di Sosta Palmizi

Arezzo, 13 novembre 2023 – Una rinnovata programmazione a cura di Sosta Palmizi è in arrivo ad Arezzo: le storiche rassegne Invito di Sosta_Danza contemporanea d’autore e Altre Danze_portiamo i ragazzi a teatro! si riuniscono in La danza che muove, un programma organico ed inclusivo che si rivolge ad un pubblico esteso, con cinque spettacoli, incontri con artisti e artiste e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti, senza limiti di età.

In questi lunghi anni Sosta Palmizi ha dato al territorio l’opportunità di conoscere questa meravigliosa arte e ha orientato con gradualità il pubblico dando gli strumenti per distinguere e apprezzare i differenti ambiti di scrittura.

Dalla tradizione contemporanea d’autore a tratti più sofisticata e ricca di tematiche e implicazioni, a esperienze multidisciplinari, a spettacoli rivolti ai piccoli e alle giovani generazioni.

La danza che muove evolve in questa direzione meno settorializzata e abbraccia in un unico comune denominatore la forza della qualità artistica, una proposta che intreccia nella trasversalità dei suoi linguaggi la necessità e il desiderio di mettere al centro i giovani offrendo spunti di riscoperta del corpo, dell’ascolto e della relazione con l’altro.

Ad aprire la programmazione, domenica 26 novembre alle 17:00, Cenerentola di Zaches Teatro, compagnia toscana nota per il suo stile raffinato e dai toni elegantemente dark. La regista Luana Gramegna rilegge in maniera originale la celebre fiaba dando vita ad uno spettacolo ricco di immaginazione e dal forte impatto visivo.

Un’opera pluripremiata che unisce linguaggi del teatro, del movimento espressivo e della danza come antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri del racconto. Lo spettacolo sarà in replica matinée per le scuole lunedì 27 novembre alle ore 10:00.

A seguire, domenica 21 gennaio in pomeridiana alle 17:00, e successivamente in replica mattinée lunedì 22 alle 10:00, il coreografo e performer Jacopo Jenna porta in scena in Alcune Coreografie un dialogo continuo tra la danzatrice Ramona Caia e una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata.

Un viaggio concreto e virtuale che fruga nella storia della danza di tutti i tempi, abbracciando i generi più lontani. Domenica 18 febbraio alle 17:00 la giovane Valentina Dal Mas interpreta e presenta il suo ultimo solo Luna e il suo Mostrogiramondo; un’indagine di grande sensibilità sulle emozioni dell’infanzia, in cui la narrazione sapientemente bilanciata fra parola e danza conduce il pubblico in un terreno tra commozione e riflessione intorno ai temi degli affetti e dei legami profondi.

Lunedì 19 febbraio lo spettacolo verrà riproposto in matinée per le scuole alle ore 10:00. Un omaggio ai giovani e alla loro energia è il lavoro di Simona Bertozzi: Onde, ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. In scena, domenica 10 marzo alle 17:00, la musica originale di Luca Perciballi eseguita dal vivo, e le giovanissime danzatrici e danzatori creano un flusso potente e sostenuto dando libero slancio ad una eclatante e polifonica corporeità.

A chiusura della rassegna, domenica 14 aprile alle 17:00, un’esplosione di colori arriva dall’Olanda con la compagnia Dadodans di Gaia Gonnelli. In KLeuR+ il corpo della danzatrice si trasforma in pennello e i colori si fanno vivaci protagonisti di una scena che diventa tela; i più piccoli si lasciano trasportare con stupore in una giocosa coreografia.

Doppia replica matinée per le scuole lunedì 15 aprile alle ore 8:30 e 10:45. Intorno alla rassegna come da tradizione Sosta Palmizi continuerà a offrire alla cittadinanza un ricco calendario di incontri con gli artisti e le artiste ospiti: le masterclass gratuite saranno un’opportunità per approfondire la poetica artistica e una vera occasione di crescita personale.

Quest’anno il programma è inoltre arricchito da due incontri speciali tenuti da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, direttori artistici dell’associazione Sosta Palmizi. Le masterclass si terranno sempre di sabato in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00 presso Spazio Seme o Semillita Atelier (18 novembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 6 e 13 aprile).

Numerose le attività formative legate alla visione e alla comprensione degli spettacoli che coinvolgeranno le scuole aretine (Istituto Comprensivo Severi e Liceo Coreutico Piero della Francesca) avvicinando gli studenti e le studentesse alla poetica degli/delle artisti/e ospiti e ad un contatto e confronto diretto con gli stessi.

Per finire, si conferma la preziosa collaborazione con la libreria La casa sull’albero con un programma di letture per bambini e ragazzi ispirate agli spettacoli della rassegna, all’interno del progetto Tre storie e una tazza di thé. Programma completo su www.sostapalmizi.it/ladanzachemuove biglietti intero 12 € / ridotto 10€ (under 25, studenti universitari, persone con disabilità, over 65, titolari Carta Feltrinelli/IBS, Soci UnicoopFirenze, allievi progetto Incamminarsi e masterclass, soci Spazio Seme, Semillita Atelier) / ridotto under 14 e matinée 5€ Prevendita su www.liveticket.it/sostapalmizi (costo biglietto + d.p.)

Carta del docente e 18app disponibili solo per gli acquisti on-line. La biglietteria in loco aprirà un’ora prima degli spettacoli.

CALENDARIO

LA DANZA CHE MUOVE La danza con Sosta Palmizi

AREZZO - Teatro Mecenate

Domenica 26 novembre 2023, ore 17 Lunedì 27 novembre 2023, ore 10 matinée scuole primarie e secondarie di I grado

CENERENTOLA

Zaches Teatro

dai 5 anni

Domenica 21 gennaio 2024, ore 17

Lunedì 22 gennaio 2024, ore 10 matinée scuole secondarie di I e II grado

ALCUNE COREOGRAFIE Jacopo Jenna

Domenica 18 febbraio 2024, ore 17

Lunedì 19 febbraio 2024, ore 10 matinée scuole primarie

LUNA E IL SUO MOSTROGIRAMONDO Valentina Dal Mas

Dai 5 anni

Domenica 10 marzo 2024, ore 17

ONDE Simona Bertozzi

Domenica 14 aprile 2024, ore 17

Lunedì 15 aprile 2024, ore 8:30 e ore 10:45 matinée scuole infanzia e primarie

KLEUR+ Dadodans

Dai 2 anni