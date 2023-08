JazzandWine a Casa Bruschi: appuntamento con Federico Nuti 5tet

Arezzo, 21 agosto 2023 – Dopo il successo del primo concerto torna, giovedì 24 agosto alle 21:15, l’appuntamento con JazzandWine, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini.

La rassegna, che festeggia il decimo anniversario, accompagna alla musica la degustazione di vini del territorio a cura dell’AIS delegazione di Arezzo e dell’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

Il concerto, che si svolgerà sulle bellissime terrazze della Casa Museo, avrà come protagonista il quintetto composto da Federico Nuti, pianista e compositore aretino, insieme a quattro tra i musicisti più interessanti della nuova generazione italiana: Francesco Panconesi al sax tenore, Jacopo Fagioli alla tromba, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria.

Il gruppo si è formato con l’idea di esplorare vari possibili intrecci, le trame e le sottigliezze che possono verificarsi nel contesto di un quintetto acustico, alla ricerca di un equilibrio narrativo tra libertà e struttura.

Nella serata verrà presentato l’album “InFormal Setting”, che attinge da molteplici linguaggi della contemporaneità, adottando forme compositive e creando sonorità spesso riconducibili alle avanguardie di matrice afroamericana ed europea.

Ognuna delle composizioni originali racconta una storia a sé stante, con ampi spazi per improvvisazione ed immaginazione. La prevendita dei biglietti, per giovedì 24 agosto alle ore 21:15, è già disponibile al Museo Bruschi al costo di € 12 a persona, inclusa la prima degustazione e la visita al museo anche nei giorni e settimane successive al concerto. Gli altri concerti in programma: 7 Settembre Di Gregorio-Manzi-Dominici trio feat Massimo Morganti

SPECIAL EVENT Daniele di Gregorio, marimba Massimo Manzi, batteria Giacomo Dominici, contrabbasso Massimo Morganti, trombone 14 Settembre Daniele Malvisi 4tet "Io sono un albero" - presentazione del disco Daniele Malvisi, sax tenore Simone Basile, chitarra Francesco Pierotti, contrabbasso Dario Rossi, batteria