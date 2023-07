Inaugurata la 13° edizione del festivalinternazionale di fotografia “Cortona On the move”

Arezzo, 14 luglio 2023 – È stata inaugurata ieri sera, con un evento pubblico che si è svolto in una Piazza Signorelli gremita, la 13° edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, che proseguirà tutta l’estate fino al 1° ottobre.

Dopo i saluti iniziali di Nicola Tiezzi, Presidente dell’Associazione culturale ONTHEMOVE che organizza il festival, e del Sindaco di Cortona Luciano Meoni, sono intervenuti Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, main partner del festival, Marzio Fatucchi, Responsabile area Media di Autolinee Toscane, partner di Cortona On The Move, e Chiara Magni, Head of Public Engagement Medici Senza Frontiere, charity partner del festival.

La Direttrice Veronica Nicolardi e il Direttore artistico Paolo Woods hanno presentato il programma e le mostre dell’edizione 2023 della manifestazione. In questi giorni di Opening, che andrà avanti fino a domenica 16 luglio, saranno presenti a Cortona i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop, per promuovere la riflessione sull’attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà.

I fotografi chiamati a interpretare il tema More or Less scelto per questa edizione saranno a Cortona e guideranno i visitatori alla scoperta delle 26 mostre allestite tra il centro storico, la Fortezza del Girifalco e la “Stazione C” nei pressi della stazione ferroviaria di Camucia-Cortona. Tra gli appuntamenti da non perdere anche la proclamazione dei vincitori dei due premi Cortona On The Move Award e Premio Vittoria Castagna in programma sabato 15 alle ore 18.30 al Teatro Signorelli.

Non mancheranno infine i momenti di svago con il party realizzato in collaborazione con Mengo Festival di Frankie hi-nrg mc DJ SET, dalle ore 22 in Piazza Signorelli.