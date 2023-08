Il mercante di Venezia, terzo appuntamento targato Cortonantiquaria

Arezzo, 23 agosto 2023 – Terzo appuntamento con gli spettacoli della 61^ edizione di Cortonantiquaria. Venerdì 25 agosto alle 21,30 in piazza Signorelli la compagnia Innuendo mette in scena in versione musical «Il Mercante di Venezia» di William Shakespeare.

Lo spettacolo è il primo adattamento a musical dell’opera di Shakespeare. Il Mercante di Venezia è strutturato con una messa in scena tipica del teatro Elisabettiano, con rapidissimi cambi scena e il quasi non utilizzo del buio in sala: la sensazione è quella di assistere ad uno spettacolo di prosa come avveniva nella Londra shakespeariana con l’aggiunta di momenti cantati e ballati tipici del moderno musical.

La musica, originale e coinvolgente, composta espressamente per quest'opera dal compositore Marco Grieco (the Grieco Brothers), esplora una moltitudine di generi anche molto lontani tra loro lasciandosi contaminare, come contaminata era la Venezia del tempo, crocevia di mille culture diverse.

Nel 2014 per volontà del suo fondatore Lorenzo Dionigi, nasce la Compagnia Innuendo, dove si intrecciano i cardini delle varie discipline: la recitazione, il canto e la danza.​ Oltre 30 elementi tra attori, ballerini, cantanti, coreografi, scenografi, costumisti, tecnici audio e luci e addetti alla comunicazione sono coinvolti nella realizzazione degli spettacoli.​

Oltre al Musical, la compagnia produce spettacoli di prosa, concerti e progetti specifici di teatro per tutte le realtà, con proposte formative, master e laboratori professionali.​ La qualità artistica della Compagnia Innuendo è stata riconosciuta negli anni da un sempre crescente successo di pubblico e di critica, come testimoniano le numerosissime esibizioni che impegnano i membri della stessa durante tutto l’anno.

Per informazioni e prenotazione dei biglietti (20 euro, posto unico non numerato) occorre rivolgersi a Infopoint Cortona, piazza Signorelli, telefono 0575 637274 email [email protected]