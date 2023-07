Il klezmer di Enrico Fink e dei Solisti dell’Oma al Festival Smart

Arezzo, 21 luglio 2023 – L’Arezzo Smart Festival continua il suo viaggio in musica presentando, martedì 25 luglio con inizio alle 21:15, una serata dedicata alla musica “Klezmer!” con la presenza sul palco di Enrico Fink (flauto e voce) e de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: Mariel Tahiraj (violino), Gianni Micheli (clarinetto basso), Massimo Ferri (chitarra e bouzouki), Luca Roccia Baldini (basso) e Massimiliano Dragoni (salterio, percussioni).

Il concerto, prodotto da Officine della Cultura, prenderà spunto dalla ricca tradizione popolare degli ebrei d'Est Europa, seguendo fonti storiche scritte e le tracce di musicisti che hanno lasciato registrazioni nei primi anni del ‘900, per muoversi sulle orme del movimento di “klezmer revival” cresciuto nell’America dagli anni ’70, quando artisti e musicisti ebrei americani iniziarono a riportare in auge questa musica tradizionale, mescolandola con influenze contemporanee, jazz, blues e rock, creando un sound fresco e innovativo in grado di rappresentare, per il pubblico odierno, una straordinaria fusione di generazioni e culture.

Danze, arie, e incursioni nel mondo della canzone yiddish, rivisitate e rese ancora più vivaci dall'energia dei Solisti dell’OMA, racconteranno un mondo legato alla memoria dei secoli scorsi, ma che ha trovato inaspettate e nuove forme e vitalità nella comunità musicale del ventunesimo secolo, evolvendosi e adattandosi.

Un passato autentico e vitale capace ancora di coinvolgere e descrivere il presente. Ricercatore e musicista, Enrico Fink è di ritorno da un incarico trimestrale presso l'università di Oxford come parte di un gruppo di studi internazionali sulla musica ebraica in Europa fra il XVI e il XVIII secolo ed è tuttora impegnato in un progetto di trascrizione e analisi del patrimonio musicale delle tradizioni ebraiche italiane.

È presidente della Comunità Ebraica di Firenze dal novembre 2020. Ha al suo attivo una vasta discografia, e le sue composizioni per il teatro sono attualmente in tournée in “Cosa Nostra Spiegata ai Bambini” con Ottavia Piccolo, e “L'Interpretazione dei Sogni” di e con Stefano Massini.

Dirige l'Orchestra Multietnica di Arezzo, fondata insieme a Massimo Ferri e Luca Baldini, formazione che da anni racconta in musica il mondo italiano ed europeo contemporaneo, fatto di incontri tra culture, differenze e minoranze che convivono. Ingresso 8 euro.