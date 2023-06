Arezzo, 29 giugno 2023 – Il Cortona Jazz ritorna nel centro storico. L’evento musicale, ormai consolidato dal 2017, dopo essersi trasferito nel periodo pandemico nella Montagna cortonese, ritorna con i suoi workshop e concerti nel centro storico dell’antico borgo etrusco.

Sarà una quinta edizione, che intende proseguire la tradizione dei workshop, dei concerti, delle jam session, coinvolgendo gli abitanti, i turisti e i tanti musicisti provenienti da tutto il mondo. Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Brasile, Russia, Francia, questi sono i Paesi di provenienza dei musicisti.

Cinque giorni di studio e formazione svolti all’interno della sala conferenze di Villa Santa Margherita. Grazie ad una rete internazionale costruita e consolidata negli anni, tramite uno stretto legame con il Conservatoire Populaire de Musique/AMR Genève, anche per questa edizione 2023, saranno coinvolti un gruppo di 10 giovani musicisti internazionali.

I workshop saranno coadiuvati dai docenti: Ohad Talmor (sax): Director of Jazz Studies - Conservatoire Populaire de Musique de Genève, (CH); Adjunct Professor in Performance at the New School Jazz, New York (USA); Jim Black (batteria): Professor at the Bern University (CH); Professor Siena Jazz Masters Program (ITA); Or Bareket (contrabbasso): compositore, vincitore del 2011 International Society of Bassists' jazz.

Il 6 Luglio, alle 20, ci sarà il concerto e le jam session degli studenti CJW nella bellissima terrazza di Villa Santa Margherita, in Viale Cesare Battisti 17 a Cortona. Un panorama mozzafiato, un aperitivo e tanta buona musica, saranno gli ingredienti di una serata straordinaria. Si potranno ascoltare e scoprire le nuove stelle del jazz europeo.

Il 7 Luglio, dalle ore 22,00 sotto le Logge del Teatro Signorelli, concerto con composizioni inedite del trio Talmor, Black e Barecket. Il tutto sarà anticipato da una degustazione di vini da parte del Consorzio Vini Cortona. Sarà un’occasione unica per ascoltare importanti musicisti d’oltreoceano e per scoprire le nuove tendenze del jazz contemporaneo.

I concerti sono a ingresso libero, si chiede un piccolo contributo per gli aperitivi a Villa Santa Margherita e la degustazione con Consorzio Vini Cortona.