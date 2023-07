Giovanni Toscano domani live ad Arezzo per il Malpighi Festival

Arezzo, 20 luglio 2023 – A pochi mesi dall’uscita del suo primo album “Arrogantissimo”, Giovanni Toscano torna a raccontare quello che gli riesce meglio, l’autenticità dei ragazzi come lui.

“Spaghetti gipsy” (latarma records/ bmg italy) è il nuovo singolo del cantautore pisano fuori ora ovunque al link https://giovannitoscano.lnk.to/spaghettigipsypr. abbiamo tutti quella fotografia nella mente. le sere d’estate, il caldo, un gruppo di persone sulla spiaggia, illuminati dalla luce di un falò da una parte e dal riflesso della luna sul mare dall’altra. alcuni sono amici, altri sono solo perfetti sconosciuti, tutti lì per vivere il momento.

In realtà a questa festa non ci volevamo nemmeno venire, ma poi… “‘spaghetti gispy’ è una canzone che mi fa sorridere - racconta Giovanni Toscano - parla di un ragazzo pigro e dichiaratamente casalingo che si ritrova coinvolto in una notte di bevute. c’è una ragazza spagnola, ballano, lui non capisce più niente, non conosce la sua lingua, ma il vino e il ballo lo sciolgono a tal punto che improvvisamente parla spagnolo anche lui.

Il pezzo è un omaggio ai gipsy kings, che ogni volta riescono a rallegrarmi. La sera in cui mi hanno inviato il mix del brano era venerdì, pensavo di rimanermene a casa, poi ho ascoltato il pezzo e ho pensato, “stica**i, esco”. abbiamo fatto le cinque.

Spero che questo sia l’effetto di spaghetti gipsy sulle persone che lo ascolteranno.” il brano eredita i ritmi e la fusione di stili che caratterizzano il gruppo a cui il suo titolo si ispira. vi ritroviamo quel celebre sound che tutti abbiamo sentito almeno una volta suonato alla chitarra, un mix di culture che si perde nella notte dei tempi, a cui è impossibile resistere.

Non può esserci proprio stagione migliore dell’estate per lasciarsi trasportare dalla magia di giovanni toscano. il cantautore pisano ha da poco dato il via al suo primo tour, 11 date in giro per l’italia in cui potremo ascoltare “spaghetti gipsy” e i brani di “arrogantissimo” (latarma records/ bmg italy).