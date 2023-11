Gene Gnocchi apre la stagione del teatro comunale Spina con “Il movimento del nulla”

Arezzo, 8 novembre 2023 – Torna ad alzarsi il sipario del Teatro Comunale Mario Spina. Ad aprire la stagione teatrale 2023/2024, realizzata con la direzione artistica dell’associazione CapoTrave/Kilowatt, sarà il grande Gene Gnocchi che domani, giovedì 9 novembre, alle ore 20.45, porterà in scena, a Castiglion Fiorentino, il suo ultimo spettacolo “Il movimento del nulla”.

Un ironico e coinvolgente monologo che vede il noto cabarettista ragionare attorno a una semplice domanda: “Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier, e un grande comico capo di uno dei più importanti movimenti italiani, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di presidente?”.

Ne scaturisce uno show politicamente scorretto, una parodia della politica odierna che si trasforma in un vero movimento con tanto di inno e slogan, come nelle migliori tradizioni.

Una vera e propria convention che si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino a fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni.