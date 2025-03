Arezzo, 19 marzo 2025 – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, il Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha promosso un ricco programma di iniziative volte a stimolare la riflessione e il confronto sul ruolo della donna nella società.

Attraverso incontri, spettacoli e momenti conviviali, l’obiettivo è stato quello di raccontare le molteplici sfaccettature dell’universo femminile, dando voce a storie di talento e determinazione.

L’evento conclusivo di questa rassegna si terrà venerdì 21 marzo alle ore 18 presso la sala La Nonziata, dove il maestro Giuseppe Tavanti presenterà il concerto “Dietro il sipario ma al centro della scena. Le donne nella musica dei Grandi”.

Un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare il contributo delle donne nel panorama musicale internazionale, troppo spesso oscurato o ridotto a un ruolo secondario.

“Questa Conversazione Concerto – ha dichiarato il maestro Giuseppe Tavanti – vuole essere un omaggio e un atto di giustizia nei confronti di tante figure femminili rimaste nell’ombra, ma senza le quali la storia della musica sarebbe stata ben diversa.

Non solo muse ispiratrici, come Clara Wieck per Schumann e Konstancja Gładkowska per Chopin, ma anche donne di straordinaria intraprendenza e visione, come Constanze Weber, che con determinazione e intelligenza rese immortale il nome di Mozart, o Giuseppina Strepponi, la cui saggezza amministrativa fu essenziale per il successo di Giuseppe Verdi”.

L’evento sarà un viaggio tra parole e musica, un intreccio tra narrazione e interpretazione dal vivo con la partecipazione eccezionale del flautista Arcadio Baracchi che guiderà il pubblico alla scoperta di queste figure femminili eccezionali.

Il programma musicale prevede pagine per flauto e pianoforte, alcune delle quali di rarissima esecuzione, per offrire un’esperienza unica di ascolto e approfondimento storico. La serata è organizzata con la collaborazione della Pro Loco di San Giovanni Valdarno e dell’Accademia Musicale Valdarnese.

Un appuntamento per celebrare il talento, la passione e il ruolo imprescindibile delle donne nella storia della musica.