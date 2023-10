“Danzando s’impara”, un festival del ballo nel cuore di Capolona

Arezzo, 19 ottobre 2023 – Un festival della danza nel cuore di Capolona. Workshop con maestri di fama nazionale, momenti di formazione rivolti ai maestri e alle famiglie, lezioni di yoga e giochi in piazza per i più piccoli si susseguiranno sabato 21 e domenica 22 ottobre in occasione dell’evento “Danzando s’impara” che proporrà un intenso fine settimana dedicato alla valorizzazione e alla condivisione dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Subbiano e Capolona, è organizzata per festeggiare i primi quindici anni del centro studi DanzArno che dal 2008 è un punto di riferimento per decine di famiglie del basso Casentino per l’insegnamento di tante discipline quali danza classica, moderna, hip-hop, pilates, yoga, breakdance e acrobatica aerea.

L’apertura di “Danzando s’impara” è prevista alle 9.30 di sabato 21 ottobre in piazza Martiri della Libertà con i saluti istituzionali e con i percorsi ludico-motori che, a partecipazione libera e gratuita, saranno rivolti a bambini e bambine a partire dai tre anni.

Il festival entrerà poi nel vivo con la presenza di Valentina Poggi, docente con esperienze internazionali e formatrice per la International Dance Association, che terrà un incontro gratuito rivolto a famiglie, esperti, tecnici e appassionati dal titolo “Studio e danza.

L’importanza della progettualità e della misurazione”. Dalle 11.30, invece, prenderanno il via i workshop di danza che, ospitati dalla sede di DanzArno in via Fermi, proseguiranno fino al giorno successivo e saranno tenuti da insegnanti di spessore nazionale per allievi e allieve di diverse età.

Queste lezioni faranno affidamento sulle esperienze di Roberta Giubilei e Valentina Pierini nella danza classica, di Andrea Bertocci e Mattias Nigiotti nell’hip-hop e di Michael Fuscaldo nel contemporaneo, andando a proporre occasioni di studio, di confronto, di crescita e di miglioramento.

Un ulteriore momento è previsto domenica 22 ottobre alle 9.00 quando sarà possibile partecipare a una lezione di yoga in piazza curata da Martina Belli della DanzArno, potendo così conoscere una disciplina che porta numerosi benefici al corpo e alla mente.

«“Danzando s’impara” - ribadisce Sonia Caporali, fondatrice di DanzArno e codirettrice insieme alla sorella Martina, - vuole essere un’occasione di condivisione e di restituzione al nostro territorio di quanto vissuto in quindici anni di attività caratterizzati da passione e da continuità.

Il fine settimana farà affidamento sul coinvolgimento di maestri di fama nazionale per proporre lezioni di alto livello e, allo stesso tempo, permetterà di vivere un programma collaterale di iniziative aperte a tutti, portando così una grande festa della danza tra Capolona e Subbiano».