Con “Il destino dell'ortica” Flavia Cercato apre l'ottobre di Zenzero fest

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Una storia intrigante che abbraccia quattro generazioni di donne controcorrente lungo tutto un secolo nell'eccentrico quartiere Coppedè di Roma, una divertente saga familiare in cui si muovono figure femminili con una spiccata personalità inquieta e geniale, e dove si intrecciano amori, delusioni, tarocchi, magia, madri con figlie e zie al seguito che hanno la forza di prendere a schiaffi la sorte per ritagliarsi il loro ruolo nel mondo.

“Il destino dell'ortica” (Rizzoli) è il brillante e vivace esordio letterario di Flavia Cercato, nota conduttrice televisiva e radiofonica di Rai Radio 2, Radio Capital e R101 con la quale si apre oggi (giovedì 12) l'ottobre di Zenzero Fest.

Con arguzia e talento, Flavia Cercato disegna cinque donne indimenticabili, tenaci come ortiche e curiose quanto le figure di pietra che addobbano il fiabesco Villino delle Fate dove si intrecciano le loro storie. L'appuntamento con Flavia Cercato è alle 18:30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito.

Al termine della presentazione il consueto firma copia. Zenzero Fest è promosso da Officina Rilancio Arezzo ed organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, con il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo.