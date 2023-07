“Assedio al Castello di Marciano”, due giornate nel cuore della storia

Arezzo, 12 lugglio 2023 – Due giornate di eventi storici nel cuore di Marciano della Chiana. Sabato 29 e domenica 30 luglio, dalle 17, è in programma la rievocazione “Assedio al Castello di Marciano” che permetterà di vivere un viaggio indietro nel tempo fino all’estate del 1554 quando la Valdichiana fu sede della battaglia di Scannagallo tra gli eserciti ispano-fiorentini e franco-senesi.

Uno degli episodi centrali della vicenda andò in scena proprio a Marciano della Chiana quando le truppe di Cosimo I de’ Medici ripresero possesso del castello precedentemente conquistato dai senesi e riuscirono a muovere un decisivo passo verso una vittoria che ha poi permesso di gettare le basi per la futura costituzione del Granducato di Toscana.

Questo fatto storico sarà il filo conduttore di un fine settimana ricco di iniziative per tutte le età organizzate dall’associazione culturale Scannagallo con i patrocini di Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Comuni di Marciano della Chiana e Foiano della Chiana.

Il primo appuntamento sarà alle 18 del 29 luglio nella Torre di Marciano con la discussione e dimostrazione di combattimento “Scherma occidentale verso scherma orientale”, entrando poi nel vivo alle 21.30 con la vera e propria rievocazione dell’assedio di Marciano che proporrà una drammatizzazione teatrale dei fatti avvenuti nel 1554 negli scorci più significativi del paese.

Gli eventi continueranno il 30 luglio quando il borgo sarà allestito con una scenografia storica e verrà animato dalla presenza dei rievocatori che, dalle 17.30 alle 20.00, coinvolgeranno i visitatori in danze, scherma, addestramento con picche e vestizione con armature. Entrambe le giornate saranno arricchite da una “Caccia al tesoro fotografica” con un gioco che, tra immagini e indizi, è pensato per grandi e piccoli per divertirsi tra le vie del paese.

L’“Assedio al Castello di Marciano” si inserisce nel cuore delle attività condotte dall’associazione culturale Scannagallo, una realtà ormai riconosciuta tra i punti di riferimento a livello nazionale per l’ideazione e organizzazione di rievocazioni storiche. Lo scorso giugno, ad esempio, l’associazione ha curato l’intera ricostruzione dell’accampamento medievale degli “Assoldati” presso una manifestazione internazionale quale il Mercato delle Gaite di Bevagna, famosa per la sua fedeltà storica.

L’associazione Scannagallo, sempre in Umbria, ha inoltre stipulato un partenariato con il Comune di Torgiano per la gestione militare della rievocazione storica La Guerra del Sale in calendario il prossimo novembre per rivivere la rivolta di Perugia contro lo Stato Pontificio del 1540.

«L’accuratezza nella ricostruzione storica - commenta Alessio Bandini, responsabile degli eventi di Scannagallo, - e le capacità organizzative sono due fiori all’occhiello della nostra associazione, come testimonia il coinvolgimento in alcune delle più importanti rievocazioni della penisola.

L’“Assedio al Castello di Marciano” rappresenterà una nuova occasione per toccare con mano, vivere e scoprire la storia locale, attraverso tante coinvolgenti iniziative pensate per tutte le età».