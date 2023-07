Al Valdarno Jazz Festival ultima serata dedicata ai giovani: sul palco Lorenzo Simoni Quartet

Arezzo, 20 luglio 2023 – Sarà il giovane e talentuoso sassofonista Lorenzo Simoni, affiancato dal suo quartetto, a concludere domani Valdarno Jazz Young, rassegna nella rassegna pensata per mettere in mostra i giovani talenti del panorama nazionale realizzata nell’ambito del 40/mo Valdarno Jazz Festival con il contributo di Comune di Terranuova Bracciolini e Consiglio Regionale della Toscana. Venerdì 21 luglio ore 21.30 la formazione composta da alcuni dei migliori musicisti italiani della nuova generazione – Stefano Zambon al basso, Simone Brilli alla batteria e Guglielmo Santimone al piano – calcherà il palco di piazza Liberazione a Terranuova Bracciolini (AR). Età media 25 anni, il repertorio di Lorenzo Simoni Quartet propone composizioni originali che mettono in risalto le esperienze creative di ogni membro della band. Le principali ispirazioni sono la tradizione afroamericana, il jazz contemporaneo di scuola newyorkese e la musica classica europea. L'ensemble ha recentemente vinto il premio Tomorrow's Jazz ed il premio Marco Tamburrini, entrambi dedicati ai talenti del futuro. Valdarno Jazz – con la direzione artistica di Gianmarco Scaglia e Daniele Malvisi – è realizzato grazie al supporto di Comune di Figline, Comune di Loro Ciuffenna, Comune di San Giovanni Valdarno, Comune di Terranuova Bracciolini, Regione Toscana, MIBACT, Music Pool, dp69. Ingresso gratuito, info [email protected] Lorenzo Simoni – classe 1998 – nasce a Barga e si avvicina allo strumento all’età di 11 anni. Musicista jazz e classico, consegue la laurea specialistica in sassofono con lode e menzione d’onore al Conservatorio P. Mascagni di Livorno. Sin da piccolo suona in veste di solista con le orchestre del Conservatorio Boccherini di Lucca e del CAM di Empoli, ed è vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Durante i seminari di Umbria jazz è chiamato dal maestro Giovanni Tommaso a suonare sul palco insieme a lui e a Stefano Di Battista per la rubrica Web Notte di Repubblica, e in seguito alla sua partecipazione verrà scelto per aprire l’edizione 2014 del festival Umbria Jazz Winter. Poche settimane dopo è selezionato per comporre il sestetto di Enrico Rava durante la rassegna estiva di Siena jazz. Il suo debutto discografico è del 2012 con 'Candela', pubblicato dall'etichetta DaVinci Music.